Penacova apoia famílias e instituições com verbas de eventos suspensos

O município de Penacova "está a criar um Fundo de Emergência Municipal para apoiar e diminuir o impacto nas famílias, empresas, bombeiros voluntários e IPSS [instituições particulares de solidariedade social], com as verbas que estavam anteriormente alocadas a eventos que vêm sendo cancelados" ou suspensos, afirma a Câmara, numa nota enviada hoje à agência Lusa.

Na sequência da pandemia provocada pela covid-19, a Câmara Municipal de Penacova cancelou ou suspendeu "todos os eventos promovidos pelo município" até que haja "novas orientações em termos de saúde pública".

A autarquia, no distrito de Coimbra, reconhece a importância que as iniciativas como as que, entretanto, foram canceladas, têm para "a dinamização da economia local, do associativismo e para o convívio entre munícipes", mas, salienta, a prioridade é "o combate a esta pandemia e o consequente bem-estar da população".

Neste momento, "preservar e salvar vidas é o que mais importa", sustenta, citado no comunicado da Câmara, o presidente do município de Penacova, Humberto Oliveira.

Eventos como o Encontro de Marchas Populares, as Festas do Município, atividades no Centro Cultural da vila, a Gala do Desporto e concertos no Mosteiro de Lorvão "estão, para já, suspensos", recorda a Câmara.

O executivo municipal de Penacova explica a decisão com "o atual estado de situação e a imprevisibilidade que a covid-19 tem em propagar-se", devendo, por isso, evitar-se "a aglomeração de quantidades significativas de pessoas no mesmo espaço".

