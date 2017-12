`Penamacor Vila Madeiro` deste ano é dedicado à floresta

Lusa04 Dez, 2017, 10:01 | Cultura

Segundo António Luís Beites (PS), entre as ações no âmbito deste certame, que é promovido pelo município, estão algumas atividades educativas e de sensibilização centradas na questão da floresta, nomeadamente uma ação de reflorestação realizada em conjunto com o Agrupamento de Escolas e durante a qual serão plantados vários sobreiros, árvore que "alimenta" a tradição natalícia do Madeiro de Penamacor.

Com o tema "Natal na Floresta", o programa também integra atividades de orientação destinadas às crianças e que decorrerão na vila e na Mata Municipal, bem como a realização da primeira corrida noturna solidária "Vila Madeiro", uma prova de orientação cujo valor da inscrição reverte a favor das populações afetadas pelos incêndios florestais.

Destaque ainda para os espetáculos, a animação, os presépios vivos, as tasquinhas de gastronomia, os espaços de exposição, um mercado de Natal, que ao longo dos três fins de semana de dezembro devem contribuir para ajudar a dinamizar o comércio local e atrair visitantes à vila.

Na sexta-feira, os troncos do madeiro são transportados para junto da Igreja num cortejo que é habitualmente muito participado, e, depois, no dia 23, às 00:00, acende-se a tradicional fogueira de Natal.

Com um investimento total de 75 mil euros, a autarquia sublinha ainda a importância desta aposta ao nível da identidade e da preservação de uma tradição cultural que está enraizada neste concelho do distrito de Castelo Branco.

Nesse sentido, António Luís Beites garantiu que a candidatura anteriormente anunciada do Madeiro a Património Imaterial da UNESCO deverá ser formalizada em 2018, sendo que até aqui tem estado a ser realizado o levantamento das diferentes tradições, usos e costumes das freguesias do concelho, que também vão compor esta candidatura.