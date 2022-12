Peru. Investigadores descobrem mais de uma centena de pinturas antigas nas linhas de Nazca

As pinturas sempre intrigaram muitos investigadores e turistas e agora foram encontradas mais algumas. São mais de uma centena as descobertas feitas por investigadores da universidade de Yamagata, num local que já é considerado património mundial da UNESCO.O arqueólogo das Linhas de Nazca, Jorge Olano, explicou queNo entanto, Masato Sakai, professor na Universidade de Yamagata, disse que as novas figuras conseguem ser vistas do chão, em declarações feitas à Reuters . As imagens são um marco histórico do Peru a três horas da capital, Lima.. A extensão do local tem sido um problema no sentido que complicar os esforços de preservação do património histórico.Os estudos da Universidade de Yamagata têm sido realizados em conjunto com o governo do Peru e tem ajudado a delimitar limites ao local onde estão as figuras e na tentativa de as preservar, já que cada vez mais existe o risco do desenvolvimento urbano e económico no local., concluiu Sakai.