O português Nuno Miguel Silva Duarte é o vencedor do Prémio Leya com a obra "Pés de Barro". O autor, de 51 anos escreveu o romance sobre a construção da primeira ponte sobre o Tejo, em Lisboa, com um retrato de Portugal nos anos 60.

O prémio tem o valor de 50 mil euros., esta foi a edição mais concorrida de sempre do Prémio Leya que recebeu mais de mil candidaturas.



Manuel Alegre, presidente do júri, fala num obra com uma dinâmica rica.