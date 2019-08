Petição pede classificação da obra do cantor José Afonso

Mário Aleixo - RTP02 Ago, 2019, 06:29 / atualizado em 02 Ago, 2019, 06:30 | Cultura

A iniciativa partiu da Associação José Afonso que quer proteger e reeditar a obra do autor com temas que ficaram na história portuguesa como Grândola Vila Morena.



Objetivos explicados pelo presidente da referida associação, Francisco Fanhais, na Antena 2.





A petição será entregue esta sexta-feira no ministério da Cultura.





No último plenário da presente legislatura todos os partidos concordaram que a obra de José Afonso mereceria a classificação de interesse nacional à exceção do Partido Socialista que se absteve.





Voz de cultura







José Afonso nasceu em 2 de agosto de 1929, em Aveiro, e começou a cantar enquanto estudante em Coimbra, tendo gravado os primeiros discos no início dos anos 1950 com fados de Coimbra, pela Alvorada, "dos quais não existem hoje exemplares", refere a associação na biografia oficial do músico.



"Voz de um povo sofrido, voz de denúncia, voz de inquietude. Voz sinete da revolução de Abril", como descreve a AJA, José Afonso gravou álbuns como "Cantares do Andarilho", "Traz Outro Amigo Também", "Cantigas do Maio", "Venham Mais Cinco" e "Coro dos Tribunais".



Autor de "Grândola, Vila Morena", uma das canções escolhidas para anunciar a Revolução de Abril de 1974, José Afonso morreu a 23 de fevereiro de 1987, em Setúbal, de esclerose lateral amiotrófica, diagnosticada cinco anos antes.















Uma entrevista para ouvir na íntegra naquela antena da rádio pública esta sexta-feira de manhã, dia em que se assinalam os 90 anos do nascimento do cantor.A família de José Afonso revelou à agência Lusa que apoia a classificação e "o reconhecimento do interesse público" da obra fonográfica do cantor.Em junho quando foi lançada esta petição a ministra da Cultura, Graça Fonseca, tinha dito que fará o possível para classificar a obra.