Photomaton. A singularidade do Atelier Corvo

Um casal de arquitetos vive e faz projectos de arquitetura a partir de Miranda do Corvo. Há 25 anos refugiram-se no interior do país para vencer e encarar melhor o mundo. Este ano, receberam o Prémio AICA de Artes Visuais e Arquitetura. Estão hoje no Photomaton.