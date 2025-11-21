Cultura
Pilar Palomero realiza "Pequenos Clarões", um drama sobre luto e de perdão
Pertence à nova geração de mulheres cineastas, em Espanha, a realizadora Pilar Palomero estreia em Portugal a nova longa-metragem "Pequenos Clarões". O filme inspira-se no conto "Un corazón demasiado grande", da escritora espanhola, Eider Rodríguez.
A cineasta Pilar Palomero emocionou-se com a narrativa. Apesar de não ser autobiográfico, o filme "Pequenos Clarões" surgiu quando Pilar Palomero estava de luto pela morte do pai. Uma das cenas do filme é a leitura de um excerto do livro "Platero e Eu", é uma homenagem ao pai de Pilar Palomero. As filmagens decorreram na Horta de Sant Joan, uma localidade perto da cidade de Tarragona, de onde é a família da realizadora.
Pilar Palomero estreou-se nas longas-metragens com o filme "Las Ninãs" com o qual conquistou várias distinções nos prémios de cinema espanhol Goya: Melhor Filme, Melhor Realizadora revelação, Melhor Argumento Original e Melhor Fotografia.
O filme "Pequenos Clarões" da realizadora Pilar Palomero teve apresentação no LEFFEST é um filme de homenagem à família e à vida.
Declarações da realizadora Pilar Palomero à jornalista Margarida Vaz, da Antena 1.
