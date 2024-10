Pink Floyd vendem músicas e direitos à Sony Music por 362 ME -- Media especializada

Segundo este meio de comunicação, o acordo, descrito como um dos maiores alcançados recentemente, já foi concluído após décadas de conflito interno entre os membros do grupo, principalmente entre Roger Waters e David Gilmour.

O acordo inclui os direitos da música já gravada e os de nome e imagem, mas não os de composição, que pertencem aos autores individuais, referiu a Variety.

A revista destacou que provavelmente a maioria das ilustrações dos seus álbuns, desenhadas em grande parte pela empresa britânica Hipgnosis, também se enquadram nesta decisão.

O catálogo musical dos Pink Floyd inclui álbuns como `The Piper at the Gates of Dawn` (1967), `Meddle` (1971), `The Dark Side of the Moon` (1973), `Wish You Were Here` (1975) , `The Wall` (1979) ou `Animais` (1977).

A Variety recordou que a Sony investiu mais de mil milhões de dólares nos catálogos de artistas como Bruce Springsteen e Bob Dylan.

Para os Pink Floyd, como salientou, foram pedidos 500 milhões de dólares e o grupo estava prestes a chegar a um acordo em 2022, mas os conflitos internos acabaram por atrasar alguns interessados.

Gilmour disse à revista Rolling Stone, em agosto, que estava interessado em fechar a venda não tanto por razões financeiras, mas para se libertar da tomada de decisões.

Entre as editoras interessadas estavam a Warner Music e a BMG no passado, mas as declarações polémicas de Waters sobre a Ucrânia, a Rússia e Israel pareceram influenciar o avanço.

Waters disse que alguns judeus nos Estados Unidos e no Reino Unido são responsáveis pelas ações de Israel "porque pagam tudo".