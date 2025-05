"Pint of Science". Levar a ciência aos bares

A associação sem fins lucrativos que a promove tem como objetivo levar a ciência aos locais onde estão as pessoas: os bares.



A ideia é descomplicar a linguagem científica e tornar a investigação acessível a qualquer pessoa.





Durante três dias, jovens investigadores divulgam os estudos que estão a realizar num ambiente descontraído.



A Antena 1 assistiu a uma sessão na cidade do Porto, no bar Espiga, dedicada à demência: riscos dos tratamentos oncológicos em mulheres com cancro de mama e o papel da nutrição.Mas há muitos e variados temas nestas sessões. E apesar de o álcool, diz a ciência, dever ser carta fora do baralho para uma boa saúde, foi de copo na mão que várias pessoas assistiram às apresentações e tiraram dúvidas.