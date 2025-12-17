Pintor Guilherme Parente morre aos 85 anos após seis décadas de obra artística
O pintor Guilherme Parente, com uma obra que percorre seis décadas, morreu na madrugada de hoje, aos 85 anos, no Hospital de Cascais, onde tinha dado entrada nas urgências no dia anterior, indicou à agência Lusa fonte próxima da família.
O artista, nascido em Lisboa em 15 de dezembro de 1940, com mais de uma centena de exposições individuais no seu percurso, foi internado após vários meses de agravamento do seu estado de saúde devido a doença prolongada, acrescentou a mesma fonte.
O velório de Guilherme Parente realiza-se na sexta-feira, a partir das 16:00, seguindo-se a missa de corpo presente no sábado, às 14:30, no Agnus Dei Centro Funerário de Alcabideche.