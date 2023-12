Pintura "Construction" de Vieira da Silva vendida em Paris por 245 mil euros

A obra de 1968 foi colocada em leilão com uma estimativa entre 200 e 300 mil euros.

O quadro, de 1,27 por 1,13 metros, está assinado e datado pela artista, é proveniente de uma coleção europeia depois de ter sido adquirido à Galeria Applicat-Prazan, de Paris, e foi a leilão presencial na quarta-feira.

A pintura inseriu-se num de dois leilões de arte contemporânea esta semana - sendo o outro `online` -- tendo ambos alcançado um valor total de vendas de 10,7 milhões de euros, de acordo com um comunicado da Christie`s divulgado hoje.

Vieira da Silva surgia inserida num conjunto de obras criadas por mulheres, a par de Germaine Richier, Etel Adnan e Anna-Eva Bergman.

Em julho de 2020, o quadro a óleo "Tours d`arme", criado no mesmo ano pela pintora portuguesa, foi apresentado entre obras de arte do século XX num leilão internacional da Christie`s, com uma estimativa entre 600 mil e 800 mil euros, mas não chegou a ser vendido.

Em 2018, outra obra de Vieira da Silva, "L`Incendie 1", foi leiloada em Londres, pela mesma leiloeira, por um valor recorde para a artista de 2,290 milhões de euros.

Pintado em 1944, partia com uma estimativa de base entre 1,2 milhões de euros e 1,6 milhões de euros.

Nascida em Lisboa, em 1908, Vieira da Silva mudou-se para a capital francesa quando tinha 19 anos para poder estudar durante uma época de grande atividade artística, tendo acabado por se instalar na cidade, onde morreu em 1992.

