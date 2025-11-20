Pintura de Frida Kahlo pode ser a obra mais cara em leilão criada por uma mulher

A Sotheby`s, em Nova Iorque, descreve a pintura como uma das "mais comoventes" e "impactantes" da produção artística de Kahlo.

A leiloeira prevê que "O Sonho (A Cama)", pintada em 1940, seja arrematada por um valor entre os 40 e os 60 milhões de dólares (entre os 34,6 e os 42 milhões de euros, à taxa de câmbio atual).

Atualmente, a artista norte-americana Georgia O`Keeffe e a sua obra "Jimson Weed/White Flower No." detêm o recorde da pintura mais cara alguma vez feita por uma mulher, vendida por 44 milhões de dólares (38,1 milhões de euros).

Além disso, se a pintura for vendida por mais de 34,9 milhões de dólares (30 milhões de euros), tornar-se-á a obra mais cara da artista mexicana.

Kahlo pintou "O Sonho (A Cama)" durante um período particularmente turbulento da sua vida, quando a sua saúde se deteriorou nesse ano devido à poliomielite e às complicações de um acidente de autocarro sofrido em 1925.

Por conseguinte, a artista mexicana evoca a morte na pintura, retratando-se adormecida numa cama de madeira, envolta numa manta dourada bordada com videiras e folhas.

Por cima da cama, encontra-se um esqueleto em tamanho real envolto em dinamite, segurando um ramo de flores e repousando sobre almofadas.