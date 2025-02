PJ detém suspeito de abusos sexuais de duas menores

Os crimes foram denunciados por uma das crianças.



O suspeito, de 45 anos, trabalhava num ATL, no Porto, e era responsável por cuidar e transportar crianças.



Os crimes terão acontecido quando as vitimas, de 12 e 13, anos, se encontravam à guarda do suspeito.



Numa delas, o homem terá criado a ilusão de que tais práticas correspondiam a uma relação de namoro.



Além destes crimes, o homem é ainda suspeito de pornografia de menores.