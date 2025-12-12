Plano define estratégias de Óbidos como Cidade Criativa da Literatura da UNESCO até 2035

O "Plano de Desenvolvimento Estratégico Óbidos Cidade Criativa da Literatura da UNESCO 2025 - 2035", divulgado pela autarquia, define como objetivos a afirmação da vila do distrito de Leiria como um "laboratório de literatura viva" e o seu reconhecimento como "um território literário de excelência e de inovação, como um destino internacional de turismo literário sustentável, e identificado como centro de criação, investigação e experimentação artística".

O documento, apresentado no arranque do programa comemorativo "Óbidos, 10 anos de Cidade Criativa da Literatura da UNESCO", marca o início da nova estratégia do município para a vila que desde 2025 está integrada na rede de cidades criativas da literatura da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura.

O plano propõe ações a desenvolver ao longo dos próximos dez anos, alinhadas em quatro eixos estratégicos: Rede Literária, Programação, Formação de Públicos e Cooperação Internacional.

No primeiro eixo pretende-se reforçar a sustentabilidade e qualificação dos espaços literários; expandir a rede a todas as localidades do concelho, incentivar a digitalização e inovação tecnológica aplicada à fruição literária, estimular a criação artística e a produção de conteúdo editorial local, valorizar a identidade cultural e o património literário como recurso estratégico e estabelecer mecanismos de gestão colaborativa e redes de trabalho entre agentes culturais.

O segundo eixo, que tem como objetivo desenvolver uma programação literária continua, prevê, além da consolidação dos dois festivais literários realizados na vila (o Fólio e o Latitudes), criar uma bienal de ilustração, um festival de literatura infantil e juvenil e um festival de poesia.

Por este eixo passa ainda consolidação dos prémios literários já lançados (Fernando Leite Couto e Armando da Silva Carvalho).

No eixo dedicado à formação de públicos o plano define medidas como integrar a literatura nos processos educativos formais e informais, desde a infância ao ensino superior; programas de mediação cultural e literária para diferentes faixas etárias e a participação comunitária em projetos de leitura e de estimulo da criatividade.

No que toca à cooperação internacional, o último dos quatro eixos, o plano sugere o desenvolvimento de projetos de criação, investigação e programação literária entre cidades criativas, o reforço da cooperação com países da lusofonia (CPLP), a criação de mecanismos de intercâmbio artístico e de mobilidade para autores, ilustradores, tradutores e mediadores culturais; a promoção da internacionalização da programação cultural de Óbidos e o fomento da inclusão digital.

Através deste modelo, o município "reforçará a aposta na qualificação de infraestruturas culturais, inovação artística, mediação educativa, e expansão de parcerias globais, em conformidade com os princípios e objetivos da UNESCO", pode ler-se numa nota da autarquia.

"Quando, em 2015, recebemos esta distinção, o mundo passou a olhar para Óbidos como um lugar onde os livros não se guardam apenas em prateleiras", mas que "vivem nas ruas, ocupam igrejas, reinventam mercados, inspiram espaços e convocam encontros", afirmou o presidente da Câmara de Óbidos, Filipe Daniel, na apresentação do plano.

Para o autarca, citado na mesma nota, a inclusão da vila na rede das Cidades Criativas da Literatura da UNESCO, trouxe, não apenas "prestigio", mas também "responsabilidade", pelo que "cabe agora ao município garantir que os próximos 10 anos sejam igualmente transformadores".

Além da apresentação do plano estratégico as comemorações dos dez anos de Óbidos como Cidade Criativa da Literatura foram marcadas pela inauguração do monumento evocativo "Óbidos: Dez Anos a Celebrar a Palavra" e pela realização de uma mesa redonda.