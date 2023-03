Plano Nacional de Leitura aproxima cidadãos dos livros

A partir de hoje, o Plano Nacional de Leitura (PNL) 2027 inicia uma semana de viagem em que vai passar por Braga, Condeixa-a-Nova, Faro, Évora e Lisboa com várias atividades programadas em escolas, bibliotecas e teatros.O objetivo, explicou à Lusa a comissária do PNL 2027, é dar visibilidade a projetos locais, apresentar novas iniciativas e celebrar a leitura na comunidade, desmistificando também a ideia de que o PNL é apenas para as escolas.“Acho que há muito essa imagem, se calhar porque tem havido um trabalho mais sistemático e intencional com as escolas, que tem de continuar a haver, mas queremos que esse trabalho exista para a comunidade”, sublinhou Regina Duarte.A missão é ambiciosa, admitiu a comissária, mas já hoje será apresentada uma nova iniciativa que a responsável espera possa vir a contribuir para esse objetivo: o “Lab PNL”, uma espécie de incubadora de projetos de leitura, aberto a toda a comunidade.