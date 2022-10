Plano Nacional de Leitura questiona “Como falamos de livros?”

Com a lotação esgotada, a conferência do Plano Nacional de Leitura2027 realiza-se na Fundação Calouste Gulbenkian sob o mote “Como falamos de livros?”.A comissária do PNL 2027, Regina Duarte, explicou que o objetivo é promover uma discussão alargada sobre a relação que áreas como a educação, ensino superior, cultura e comunidade local estabelecem com a leitura.Sobre a educação, por exemplo, o objetivo é perceber como é que os livros são abordados em todo o contexto escolar, e não só em sala de aula, enquanto no debate sobre o ensino superior incide na “formação de professores leitores”.