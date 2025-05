Plataforma católica online de filmes estreia-se com documentário sobre santo Carlo Acutis

O exemplo de Carlo Acutis, que morreu em 2005 com leucemia e que ficou conhecido como o `influencer` de Deus pelo seu esforço de usar a internet como forma de evangelizar, inspirou o realizador Tim Moriarty e criar uma plataforma de divulgação de conteúdos católicos, que "mostrem a beleza e a fé, no respeito da dignidade humana".

O também diretor executivo de Castletown Media realizou o documentário "Carlo Acutis: O Caminho para o Real" e em vez de o distribuir pelas plataformas existentes decidiu criar uma estrutura própria que está aberta a parcerias e pretende produzir conteúdo "de inspiração católica", o canal Credo.

"A ideia de criar o Credo estava na minha mente há vários anos e foi inspirada por Carlo, que utilizou os recursos tecnológicos mais recentes para evangelizar", afirmou à Lusa Moriarty, que esteve ligado a séries de TV como "House of Cards" ou "Blue Bloods".

A inspiração para o Credo veio do próprio Carlo Acutis, que "mostrou que é possível usar a tecnologia para trazer as pessoas à realidade", em vez de "manter as pessoas presas a um mundo irreal e a ecrãs".

Por isso, o documentário utiliza a biografia do jovem santo, que era programador informático, e aborda a dependência das novas gerações em relação às novas tecnologias.

"As novas tecnologias são uma oportunidade" que devem ser aproveitadas, mas "existe sempre o risco de se criar uma dependência que retira as pessoas da realidade" concreta, explicou Moriarty.

"Não queremos apenas ter conteúdo, queremos ter histórias que tenham relevância e densidade, que incentivem as pessoas a procurarem vidas mais santas, vidas melhores", acrescentou.

A plataforma será apresentada no dia 28 de maio, no site https://watchcredo.com/ e terá outros conteúdos.

Para o futuro, Moriarty tem previstas parcerias com outros estúdios e produtores para distribuído o seu conteúdo, sempre com a "garantia de qualidade artística e ética" que o Credo exige.

"Nos últimos anos, a mensagem católica não tem produtos de qualidade no cinema", ao contrário do que se passou no passado ou no campo das artes.

"A história da arte é também uma história do catolicismo e isso perdeu-se", porque a hierarquia católica tem resistido à mudança.

"Jesus Cristo usava parábolas porque era isso que funcionava", afirmou Tim Moriarty.

"E temos de investir na comunicação, principalmente num tempo de confusão e de conteúdo que luta contra outro conteúdo", também num contexto de "desagregação, como é o caso do Tiktok", acrescentou.

"Por isso, existe uma necessidade de criar uma plataforma de cinema e documentários de grande qualidade" que "garanta a qualidade" para o público, crente ou não.

"Estamos à procura de pessoas com boas ideias, temos recursos para produzir filmes autónomos, estamos a tentar promover os próprios produtos, mas estamos abertos a licenças de distribuição de parceiros", acrescentou o dirigente da Castletown Media.

Com base em Seattle, Estados Unidos, o Credo "não está interessado em extremismos, seja da direita ou da esquerda", mas sem em "histórias que reflitam a dignidade humana e a defendam", disse.

Nos próximos meses, a Credo está a preparar a divulgação de outros conteúdos próprios, entre os quais um documentário sobre Leão XIV, "O caminho de um pontífice", que narra o percurso do novo líder católica, desde as suas raízes em Chicago até à sua formação teológica e serviço missionário no Peru.