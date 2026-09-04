Poemas da natureza de Capicua e BD premiada de Tessa Hulls entre novidades da Penguin

De acordo com o plano de edições do grupo editorial revelado à Lusa, destaca-se o livro informativo "Quanto tempo o tempo tem?", das jornalistas Diana Matias e Miriam Alves, com ilustrações de Soraia Oliveira, a editar a 07 de setembro.

No livro, com selo da Liliput, as autoras descomplicam conceitos sobre a medição do tempo, desde os primórdios da humanidade; sobre os primeiros relógios e calendários, sobre as rotinas das pessoas marcadas pelo dia e pela noite.

"Quanto tempo o tempo tem?" é a nova colaboração entre Diana Matias e Miriam Alves depois do livro "Tu bebes a água que um dinossauro bebeu", este com ilustrações de Filipa Beleza.

O livro vai ser apresentado em outubro no festival literário Folio, em Óbidos, e no Braga em Risco.

Na chancela Fábula Educação, sairá também a 07 de setembro o livro "Amortecedores (Missão Sentir)", da psicóloga clínica Susana Carvalho de Sousa, com ilustração de Tiago Albuquerque, apresentado como "um guia sobre o amor" e sobre as pessoas que funcionam como "um amortecedor emocional" para os problemas do quotidiano.

Outra das novidades editoriais, para 21 de setembro pela Nuvem de Letras, é "Herbário -- Um passeio poético pelo jardim", da `rapper` e escritora Capicua, ilustrado por Carolina Maria.

O livro reúne poemas que apresentam flores e árvores como a magnólia, o dragoeiro e a gingko biloba, considerada um fóssil vivo e que resistiu até a uma bomba atómica.

Segundo a editora, Capicua e Carolina Maria apresentarão o livro em outubro em Lisboa, Porto e Óbidos.

Na literatura traduzida, o grupo editorial vai publicar, por exemplo, a 21 de setembro, o livro ilustrado "O que é a guerra?", uma pergunta do espanhol Eduard Altarriba para ajudar os mais novos a tentar compreender a origem de guerras, conflitos e revoltas.

Haverá ainda, a 19 de outubro, "Histórias para crianças e gente grande", com contos de Clarice Lispector, com ilustração de Odilon Moraes e prefácio de Maria do Rosário Pedreira.

"Com uma linguagem única e personagens inesquecíveis, estas histórias celebram a imaginação, a reflexão e o prazer da leitura, oferecendo uma porta de entrada para o universo singular da escritora brasileira", refere a chancela Fábula.

Na banda desenhada sobressai a edição traduzida de "Os meus fantasmas: Uma memória gráfica", primeira obra de banda desenhada da autora norte-americana Tessa Hulls, filha de mãe chinesa que nos anos 1970 imigrou para os Estados Unidos.

O livro, que sai a 19 de outubro, tem um arco temporal de um século para abordar a vida de três gerações de mulheres da família da autora e foi distinguido, entre outros galardões, com um prémio Pullitzer em 2025.

Na banda desenhada para adultos haverá igualmente, em setembro, "Que sorte a minha", de Christian Watson, sobre as alegrias e tristezas do esqueleto Mr. Skelly, e "Mar de rosas", de Tomás Sousa, que segundo a editora é "uma reinvenção das antigas fotonovelas".

Na banda desenhada mais direcionada para jovens, sai "Tudo no máximo", das autoras Sarah Lippett e Ziggy Hanaor sobre dois irmãos adolescentes, gémeos, mas muito diferentes.