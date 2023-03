Poesia celebrada por todo o país

Na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa, a partir das 18h30, a poesia é celebrada em diferentes línguas, do farsi ao árabe, passando pelo português.No Porto, entre outras iniciativas, há comemorações no Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar da Universidade do Porto (ICBAS-UP). No âmbito do plano curricular do Mestrado Integrado em Medicina do ICBAS, realizam-se aulas de poesia lecionadas pelo médico e poeta João Luís Barreto Guimarães, distinguido no ano passado com o Prémio Pessoa.O município de Oeiras promove a IV Maratona de Poesia, entre as 13h00 e as 24h00, no centro histórico da vila, com declamação de poemas, mini-tertúlias, música e dança. Esta maratona conta com, entre outros, a Livraria-galeria Verney, a Biblioteca Operária Oeirense e a Luchapa-Associação Cultural-Chá da Barra.A Casa Fernando Pessoa, em Lisboa, promove a Feira do Livro da Poesia, até ao próximo domingo. Os poetas Ana Luísa Amaral (1956-2022) e Eugénio de Andrade (1923-2005) são homenageados.