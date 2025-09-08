Poetisa são-tomense Conceição Lima distinguida com Prémio Northern California Book Award

"Acaba de nos chegar a notícia de que a antologia `No Gods Live Here`, que é uma recolha de poemas de Conceição Lima recentemente publicada nos Estados Unidos da América, foi galardoada com o 44º Prémio anual Northern California Book Award", refere a editora portuguesa, saudando a escritora "por este novo prémio".

O prémio foi atribuído por unanimidade dos membros do júri pela primeira vez.

Conceição Lima, cuja obra está integralmente publicada pela Editorial Caminho, é uma das mais destacadas poetas africanas da contemporaneidade.

Dentro de poucas semanas vão estar nas livrarias exemplares de um novo livro de sua autoria, "Quando os Cães Deixaram de Falar e outras fábulas universais".

Este novo livro da escritora é ilustrado por Danuta Wojciechowska e destina-se a todos os públicos.

Conceição Lima é o nome mais traduzido da literatura são-tomense, com livros e poemas em alemão, árabe, espanhol, checo, francês, galego, italiano, inglês, shona, servo-croata e turco.

A poetisa é membro-fundadora da União Nacional dos Escritores e Artistas São-tomenses (UNEAS) e, em 2021, foi nomeada coordenadora nacional, para São Tomé e Príncipe, do Movimento Poético Mundial.