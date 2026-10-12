Polícia procura cinzas desaparecidas da diva da pop de Hong Kong, Anita Mui

Anita Mui Yim-fong, descrita como a "Madona asiática" e também como "Big Sister" (`Irmã Mais Velha`) no mundo artístico de Hong Kong, iniciou a carreira em 1968 e, aos cinco anos de idade, já cantava óperas chinesas e canções pop em teatros locais.

"Ainda não foram efetuadas detenções. Continuaremos a manter contacto com o queixoso e as partes relevantes e a tomar as medidas de acompanhamento necessárias", disse a polícia de Hong Kong.

Numa resposta à agência de notícias oficial chinesa China News Service, no domingo, as forças de segurança indicaram que receberam uma denúncia em 18 de julho.

Em julho, um admirador que visitava o túmulo de Anita Mui descobriu que os parafusos da placa que guardava as cinzas se tinham soltado e que "as cinzas não se encontravam no interior", disse o clube de fãs internacional, nas redes sociais, no sábado, dia do aniversário de Mui.

A família da cantora lamentou que a polícia não fez "nenhum progresso" na investigação e disse que o incidente causou "imensa angústia".

O nicho memorial de Anita Mui encontra-se no Pagode Hoi Wu, no Mosteiro Po Lin, na ilha de Lantau.

Não ostenta qualquer fotografia nem nome, mas a placa do nicho indica que se trata do nicho memorial de "Chu Neoi", apelido da família, natural de Taishan, na província de Guangdong, com as datas de nascimento e morte registadas de acordo com o calendário lunar.

"A família de Mui espera que as suas cinzas possam ser recuperadas o mais rapidamente possível, para que ela possa descansar em paz", escreveu a família.

A família apelou ao público que visitou a zona em redor do Pagode Hoi Wu ou do Mosteiro Po Lin entre o início de janeiro e meados de julho e que possa ter testemunhado a presença de indivíduos suspeitos ou de pessoas a transportar o que pareciam ser urnas contendo cinzas, "para que forneça qualquer informação".