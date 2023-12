Politécnico da Guarda lança livro digital de ajuda a cuidadores informais

Em comunicado enviado à agência Lusa, o IPG explicou que o livro digital "Cuidador: o seu papel na promoção do envelhecimento saudável" fornece informações sobre técnicas e práticas para um envelhecimento saudável, centradas na deteção, no retardamento e na gestão de declínios físicos e cognitivos significativos.

O livro dá acesso a dicas e fontes adicionais de informação através de `websites`, vídeos do YouTube, questionários, listas de verificação e exercícios práticos.

O livro insere-se no projeto europeu EducAGE, de que o IPG é coordenador e que visa melhorar as competências dos cuidadores que apoiam os idosos em estratégias de envelhecimento saudável.

Para além do Politécnico da Guarda, o EducAGE integra ainda um Laboratório Colaborativo português, uma Fundação de Espanha e universidades da Hungria e da Chéquia.

Na elaboração do livro participaram também o projeto o Laboratório Colaborativo Montanhas de Investigação (Bragança), o Centro de Cirurgia Minimamente Invasivo Jesus Uson (Cáceres), a Faculdade de Medicina da Universidade Semmelweis Egyetem (Budapeste) e as faculdades checas de Medicina da Universidade Karlova (Praga) e de Informática e Gestão da Universidade Hradec Králové (Hradec Králové, nos arredores de Praga).

De acordo com Carolina Vila-Chã, docente do IPG responsável pela coordenação internacional do projeto, a equipa do projeto EducAGE "analisou e compilou as recomendações atuais da Organização Mundial da Saúde sobre Cuidados Integrados para Pessoas Idosas e refletiu-as no livro".

O livro aborda três temas principais, distribuídos por diversos módulos. Menciona o declínio das capacidades intrínsecas e funcionais, as síndromes geriátricas associadas à dependência de cuidados e as intervenções que apoiam a prestação de cuidados e que previnem a sobrecarga do cuidador.

"Para cada capítulo, o leitor terá acesso a um resumo das recomendações mais importantes, a dicas e a fontes adicionais de informação fiável através de `websites`, vídeos do YouTube, questionários, listas de verificação e exercícios práticos".

Para além da língua inglesa, o livro foi traduzido e adaptado ao contexto dos países parceiros do projeto.

Carolina Vila-Chã referiu ainda que, em Portugal, a adaptação do livro contou com a colaboração de especialistas da Sociedade Portuguesa de Literacia em Saúde "que realizaram a revisão do documento, tornando a linguagem técnica mais acessível, o que melhorou substancialmente a facilidade de leitura do livro".

O IPG assinalou que o livro está disponível na página do projeto através do link: https://educage-project.eu/pt/dwp-pt/.

Ainda no âmbito do projeto EducAGE, o IPG revelou que está a ser finalizada uma formação interativa que será ministrada em modelo híbrido sobre atividades que estimulam as capacidades cognitivas e físicas dos idosos, as demências, o cuidado integrado e a prevenção das síndromes. O curso será gratuito e de acesso livre.