Politécnico da Guarda lança portal para promoção das zonas rurais

"O portal www.interiormais.pt é um meio para criar sinergias, potenciar a inovação e digitalização dos negócios, bem como sensibilizar, promover e valorizar produtos alimentares endógenos", anunciou hoje o IPG.

O portal está inserido no projeto "Interior +" liderado pelo IPG, que tem como principal objetivo definir o conceito de Região Modelo para intervenção e revitalização rural dos territórios de Montanha das Beiras e Serra da Estrela (BSE), Beira Baixa (BB) e Alto Minho (AM).

Através do portal, o projeto pretende iniciar o contacto com a comunidade rural da região do Interior e de Montanha para ser transformado numa plataforma de interação com diferentes atores e em particular ligados ao setor agrícola.

O portal agrega informações úteis aos empresários agrícolas, bem como para a definição de estratégias comerciais alinhadas com necessidades e tendências de consumo de públicos jovens, que valorizam produtos endógenos e aumentam a sustentabilidade das empresas e do território.

O objetivo do projeto é contribuir para uma agricultura e um território rural mais inclusivos, integrados e atrativos e uma economia local mais sustentável, atrativa e competitiva assente nos recursos endógenos, cultura e tradições.

Na opinião de Teresa Paiva, investigadora responsável pelo Interior+, o projeto irá capacitar empresários agrícolas, dotando empresas de competências e recursos tecnológicos avançados.

O Interior + incide no desenvolvimento de uma estratégia intersectorial que visa a eficiência desde a agricultura até à restauração, numa perspetiva do campo para a mesa, promovendo também o turismo gastronómico associado à dieta mediterrânica na região modelo.

Procura também sensibilizar a sociedade e valorizar o contributo das mulheres e dos jovens agricultores para a sustentabilidade da região modelo.

Entre os recursos do Interior + está o mapeamento tecnológico que potencia a inovação aplicada aos processos produtivos e o `marketplace` que visa divulgar os produtos e os produtores associados como forma de dinamizar os seus negócios, criando assim sinergias entre eles.

O Politécnico destacou ainda que o projeto prevê a promoção do conceito de "comunidade", através da criação de um Fórum para "incentivar a inovação colaborativa por via de debates e troca de conhecimento entre os vários intervenientes".

Liderado pelo Instituto Politécnico da Guarda -- IPG, o projeto Interior+ surgiu no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência -- PRR para a revitalização de zonas rurais, sendo desenvolvido por um consórcio formado por 14 entidades dos territórios abrangidos.