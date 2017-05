Pop portuguesa na internet e música de filmes no Coliseu do Porto

Nas sugestões para este fim de esmana tempo ainda para olhar a exposição que os The Gift obtiveram na revista norte americana Relix (www.relix.com) e para a reedição do "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band", o mítico disco dos Beatles, que irá assinalar os cinquenta anos do lançamento do disco.



Álvaro Costa fala ainda da morte de Christopher John Boyle, conhecido como Chris Cornell, a voz dos Soundgarden e uma das figuras que marcam o Grunge.





Lisbon Film Orquestra regressa ao Coliseu do Porto





Sob o tema Movies in Concert, as bandas sonoras de Harry Potter, Star Wars, O Senhor dos Aneis, Indiana Jones ou o Super Homem, vão ser tocadas ao vivo no próximo dia 27 no Coliseu do Porto.



Com a direcção do Maestro Nuno de Sá e direção executiva e de produção de Francisco Santiago a LFO leva 54 músicos a um dos prestigiados palcos da região norte para um concerto de emoções fortes.



No Jornal 2 Francisco Santiago fala num concerto exclusivo que junta à orquestra a voz de Ana margarida que vai interpretar três temas. "um deles é do 007, outro pertence á banda sonora de La La Land, e o terceiro é absoluta surpresa".



A Lisbon Film Orchertra - associação cultural sem fins lucrativos - criada em 2006, afirma-se como a primeira orquestra portuguesa que interpreta as melhores músicas dos grandes filmes de cinema.



A LFO é um projeto musical e educativo idealizado pelo professor, maestro e diretor artístico Nuno de Sá e desenvolvido em conjunto com Francisco Santiago, com "muita vontade, otimismo e um prazer enorme pelo desafio de ser um projeto inovador", nas palavras do diretor executivo.