População de Idanha-a-Nova celebra o Sábado de Aleluia a partir de casa

Em comunicado, a Câmara de Idanha-a-Nova, no distrito de Castelo Branco, explica que a iniciativa "Aleluia em Casa" nasceu de forma espontânea e por força das atuais contingências com a pandemia da covid-19, a inviabilizar a saída de casa e formação de multidões.

O Sábado de Aleluia, que integra a agenda dos mistérios da Páscoa, publicação que calendariza as 270 tradições quaresmais e pascais que o município acolhe durante 90 dias, é celebrado em Idanha-a-Nova, de uma forma intensa, onde normalmente a multidão com apitos ou chocalhos manifesta nas ruas a sua alegria, de forma ruidosa, pela ressurreição de Cristo.

Trata-se de uma manifestação que é uma reação de rutura com um longo período em que apenas se entoam cantos religiosos e que neste momento são substituídos pelo ruído e pelos gritos de alegria.

É também neste dia que todos acorrem à casa do padre da vila que, da janela, lança 70 quilos de amêndoas para a população.

"Porém, a pandemia que assola Portugal e o mundo impedem a realização da tradição nos moldes habituais. Assim, convida-se a população de Idanha-a-Nova a assomar à janela ou varanda, munidos de apitos, chocalhos, tachos ou outros objetos barulhentos, para se juntarem à celebração do Sábado de Aleluia a partir das 21:00 do dia 11 de abril", lê-se na nota.

Como é tradição neste dia, na vila de Idanha-a-Nova, a filarmónica local vai ajudar a animar as ruas, ainda que de forma necessariamente distinta.

Às 21:00, sai um carro com som exterior do largo da Igreja Matriz de Idanha-a-Nova, que irá percorrer as ruas da vila ao som do Hino a Nossa Senhora do Almortão, música utilizada na Aleluia.

"O percurso habitual foi adaptado para abranger o maior número de ruas e pessoas possível. O convite aos idanhenses fica feito: não saiam de casa, juntem-se ao momento através das janelas ou varandas", apela o município de Idanha-a-Nova.