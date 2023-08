"Pôr-do-Sol: O Mistério do Colar de São Cajó" é o filme português mais visto do ano

"Pôr-do-Sol: O Mistério do Colar de São Cajó" estreia no cinema, em plena semana da Jornada Mundial da Juventude. Os segredos da família Bourbon de Linhaça e do colar de São Cajó são revelados no filme.

Tal como a série da RTP, o filme, uma produção da Coyote Vadio, é uma ideia do realizador Manuel Pureza, do argumentista Henrique Dias e do ator Rui Melo.



No elenco encontramos os atores Marco Delgado, Sofia Sá da Bandeira, Rui Melo, Gabriela Barros, Diogo Amaral, Luís Aleluia, Diogo Infante, José Raposo, entre outros. Foi o último filme onde o ator Luís Aleluia entrou.



A jornalista da Antena 1, Margarida Vaz foi à descoberta do filme "Pôr-do-Sol: O Mistério do Colar de São Cajó" com a ajuda de realizador e dos atores na Herdade do Pôr do Sol.



A origem da banda rock "Jesus Quisto" é outras das revelações.