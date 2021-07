Portal dedicado à deficiência promove dia da "Inclusão na diversidade" em Guimarães

"É um dia dedicado à inclusão e à reflexão. O objetivo é promover o concurso internacional de fotografia que já realizamos há sete edições em parceria com o Centro Português de Fotografia (CPF), mas iniciar um período de itinerância com a exposição que habitualmente fica patente no Porto. Guimarães abraçou esse desafio. Esperamos que seja a primeira de muitas outras cidades a acolher-nos", explica a responsável pelo projeto, Sofia Pires.

Em causa o concurso de fotografia "A inclusão na diversidade", cuja cerimónia de divulgação de resultados habitualmente decorre a 03 de dezembro, Dia Internacional das Pessoas com Deficiência, no CPF, no Porto, mas que no ano passado teve de ser adiada devido à pandemia da covid-19.

São júri fixo deste concurso, um representante do CPF e o fotojornalista premiado do jornal Público Paulo Pimenta. Nesta sétima edição é convidada a atriz e ativista Maria Gil.

A iniciativa é do portal informativo Plural&Singular que faz parte do Núcleo de Inclusão, Comunicação e Média, uma organização fundada em 2015, sedeada em Guimarães, no distrito de Braga, e registada no Instituto Nacional de Reabilitação que, entre outros projetos, publica semestralmente e `online` uma revista dedicada à temática da deficiência e da inclusão.

À Lusa, Sofia Pires explicou que "depois de mais de um ano quase sem atividade presencial, a Plural&Singular quer fazer de Guimarães o palco da inclusão na diversidade, aliando a inauguração da exposição de vencedores do concurso a outras atividades".

O evento, que decorre sábado, tem início às 13:00 com um almoço no café-concerto Centro Cultural Vila Flor, a apresentação de um `software` de informação acessível, pela Adapt4you, do livro "Cicatrizes no corpo e na alma", de Cândida Proença, bem como o exemplo da eTukiminho em matéria de turismo acessível.

Segue-se um passeio inclusivo pela cidade de Guimarães guiado por Miguel Teixeira e, a inauguração da exposição dos vencedores do concurso às 18:00 no mercado municipal de Guimarães.

Os espaços são acessíveis a pessoas com mobilidade reduzida, será utilizado um `software` de informação acessível e o passeio contará com interpretação em Língua Gestual Portuguesa.

Ainda de acordo com a organização, o evento está sujeito normas em vigor da Direção-Geral da Saúde, devido às contingências da pandemia da covid-19, nomeadamente uso obrigatório de máscara e higienização das mãos através de dispensadores de álcool gel disponíveis para o efeito.

A organização destaca, também, que a descrição das imagens em exposição resulta da parceria da Plural&Singular com a Escola Superior de Educação e Ciências Sociais do Instituto Politécnico de Leiria que tem vindo a trabalhar a acessibilidade das fotografias do concurso a pessoas cegas e com baixa.

À exceção do almoço, todo o evento é gratuito, estando sujeito a inscrição prévia.

"Procuramos, desta forma, aliar a divulgação do nosso trabalho com a divulgação de outros projetos que têm como foco o mesmo objetivo: promover a desmistificação das diferenças e o combate aos atos discriminatórios que lhes estão associados. E, ao mesmo tempo, partilhamos uma experiência de turismo inclusivo, através da qual se pode analisar as dificuldades sentidas e refletir nas melhorias necessárias", sintetizou a responsável.

Este evento conta com o apoio, entre outros parceiros, do CPF, da Câmara Municipal de Guimarães e do Mestrado em Comunicação Acessível do Instituto Politécnico de Leiria.