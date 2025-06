Porto de Mós recebe criações de António Faria e Afonso Cruz sobre "Os Lusíadas"

Em duas salas da Central das Artes de Porto de Mós, Ricardo Barbosa Vicente criou ambientes distintos, "sempre entre o vídeo, desenho e som", que enquadram o trabalho daqueles dois artistas, explicou o curador à agência Lusa.

"São apresentadas obras já desenvolvidas pelo António Faria e obras novas, que vão abordar não só o desenho como também o vídeo", num diálogo com trechos da análise encomendada a Afonso Cruz.

A ambos foi pedido que abordassem o canto I, no âmbito de um projeto de edição de "Os Lusíadas", que junta a editora A Bela e o Monstro e o jornal Público, e no contexto do qual "foi convidado um artista por cada canto, de diferentes países da lusofonia, e também vários escritores, para escreverem visões críticas sobre cada canto".

A vila de Porto de Mós, referida por Luís Vaz de Camões no canto VIII n`"Os Lusíadas", onde é evocada como "vila forte", suscitou "um ponto de ligação interessante para fazer uma exposição", a primeira de várias que a organização deseja concretizar.

Apesar dessa coincidência, o trabalho expositivo vai debruçar-se sobre o canto I, o qual mereceu atenção do artista plástico António Faria e do escritor Afonso Cruz.

"Há uma série de trechos que foram retirados da análise do Afonso Cruz, que acabam por combinar no espaço onde se tenta criar um ambiente entre o jogo de palavras e a imagem e remeter-nos a visões sobre o primeiro canto", antecipou o curador.

Na Central das Artes, Ricardo Barbosa Vicente pretendeu "criar um cruzamento de linguagens, entre artes visuais e literatura contemporânea", conjugando os contributos de António Faria e Afonso Cruz no "cenário imersivo que se quer que aconteça no contexto da exposição".

Em "Onde a terra se acaba" é ainda explicada a origem da expressão "vila forte".

"Muitas vezes, as pessoas quando estão em Porto de Mós e vão ao Castelo, veem a inscrição de Camões, d``Os Lusíadas` [referente a Porto de Mós]. Mas acabam por não ter o contexto".

Na exposição será dado feito esse esclarecimento, aproveitando para transmitir "a pertinência de evocar Camões nos 500 anos".

Patente até 10 de julho, "Onde a terra se acaba" é inaugurada na terça-feira, a partir das 16:00, numa cerimónia que inclui conversa sobre "Camões, arte e identidade" e um recital literário-musical, com leituras de Regina Correia e música de Eloísa Monteiro.

Depois, o curador espera levar esta e outras exposições dedicadas a outros cantos a novos destinos.

"A ideia é, para além das edições que vão ser lançadas pelo jornal a partir de 10 de junho, se possa fazer circular ou desenvolver diferentes exposições por vários lugares", sintetizou Ricardo Barbosa Vicente.

O envolvimento de artistas de vários países lusófonos - "e são tudo nomes relevantes, sejam emergentes ou consolidados" - promove a oportunidade para esta e outras exposições "serem apresentadas em vários lugares da lusofonia", concluiu Ricardo Barbosa Vicente.