Cláudia Aguiar Rodrigues

O programa inclui pianistas - na maioria estrangeiros - que vão estar no Porto em diferentes concertos onde cabe gente de todas as idades.



Os concertos distribuem-se por palcos como, por exemplo, o palácio da Bolsa, o Museu do Porto ou o mercado do Bolhão, onde hoje a reportagem da Antena1 assistiu à apresentação do programa deste evento.