Portugal candidata Abrigo do Lagar Velho/Criança do Lapedo a Marca do Património Europeu

Há vários anos que o município de Leiria tenta obter a distinção criada pela União Europeia em 2013 para sítios que tenham forte valor simbólico europeu e que contribuem para uma melhor compreensão e visibilidade dos valores da União Europeia e da história e património cultural europeus.

A candidatura de Leiria relativa ao Abrigo do Lagar Velho/Criança do Lapedo foi aprovada pelo júri de pré-seleção nacional, coordenado pelo GEPAC. Portugal podia indicar duas propostas, mas apenas a de Leiria será submetida à Comissão Europeia.

Leiria destaca o Abrigo do Lagar Velho como "fundamental para a história cultural e biológica da Europa" e "para a discussão sobre quem são os europeus, simultaneamente diversos e únicos".

"A descoberta da `Criança do Lapedo` revolucionou a história evolutiva humana e demonstrou que a população europeia é não só fruto da diversidade cultural, mas também biológica. Foram alterados paradigmas de investigação em evolução humana, evidenciando as complexas relações genéticas e culturais que se estabelecem entre distintas populações humanas europeias: `Homo sapiens` e `Homo neanderthalensis`", sublinha a autarquia em comunicado.

O Abrigo do Lagar Velho e a "Criança do Lapedo" são considerados "elementos-chave para a discussão sobre a chegada do Homem Anatomicamente Moderno à Europa" e tidos como essenciais para o conhecimento "sobre e a extinção de uma das espécies humanas que a ocupava, o Homem de Neandertal".

Entre os argumentos apresentados, destaca-se o facto de o achado representar "uma Europa inclusiva, de afeto e de encontro entre humanidades, e de respeito pela diversidade e materializa o sentimento de pertença a um território que se alarga muito para além das fronteiras da Península Ibérica".

É, assim, um testemunho da "dispersão do Homem Anatomicamente Moderno - um percurso de milénios num território a que hoje chamamos Europa".

O presidente da Câmara de Leiria, Gonçalo Lopes, considera a seleção "um passo importante no reconhecimento e valorização do vale do Lapedo como um local de relevância não apenas nacional, mas também europeia".

"A concretizar-se [a atribuição da Marca do Património Europeu] reforçará a importância do Lapedo na história da Europa, juntando-se a um grupo restrito de sítios de valor simbólico europeu. Este é um motivo de orgulho para Leiria e um incentivo à preservação do nosso património", acrescenta o autarca, em nota na rede social Facebook.

Classificado Monumento Nacional desde 2013, o Abrigo do Lagar Velho está situado na freguesia de Santa Eufémia, a dez quilómetros de Leiria.

O lugar ficou conhecido depois de, em 1998, ali ter sido descoberta e desenterrada a "Criança do Lapedo", que terá sido sepultada há 29 mil anos, o primeiro esqueleto o preservado do Paleolítico Superior em Portugal. Em 2021 recebeu a classificação de Tesouro Nacional.

Entre os 67 distinguidos com a Marca do Património Europeu há quatro portugueses: a Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra, a Carta de Lei da Abolição da Pena de Morte (1867), conservada no Arquivo Nacional da Torre do Tombo, o Promontório de Sagres e o Património Cultural Subaquático dos Açores.