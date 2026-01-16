Portugal condecora com Ordem de Camões Real Gabinete Português de Leitura do Rio de janeiro

A cerimónia realizou-se hoje no consulado de Portugal no Rio de Janeiro, com o embaixador de Portugal no Brasil, Luís Faro Ramos, a entregar a insígnia em nome do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

"É uma alegria, é uma responsabilidade, mas ao mesmo tempo também a satisfação de receber algo que é quase inédito", disse à Lusa o presidente da instituição, Francisco Gomes da Costa.

Esta é apenas a segunda vez que a condecoração honorífica portuguesa, criada para distinguir serviços relevantes à língua portuguesa e à sua projeção internacional, em homenagem ao poeta Luís Vaz de Camões, é atribuída a uma instituição fora de Portugal, depois do Museu da Língua Portuguesa, em São Paulo, em 2021.

O prémio representa "um reconhecimento ao trabalho de todos os luso-brasileiros", numa instituição "viva da cultura voltada para a língua portuguesa, para a literatura, para a história", que está "quase a completar 200 anos", enfatizou Francisco Gomes da Costa.

Em 2025, o Real Gabinete recebeu 423 mil visitantes, um aumento de 34% em relação ao ano anterior.

Trata-se de "uma instituição que foi criada pelos portugueses e oferecida para os brasileiros", sempre guiada por Camões, "que é quem semeia todo esse nosso entusiasmo de manter vivo", disse.

O Real Gabinete Português de Leitura, uma biblioteca pública do Rio de Janeiro em estilo manuelino, foi fundado em maio de 1837, por um grupo de emigrantes portugueses que decidiu criar uma biblioteca para ampliar os conhecimentos dos seus sócios e dar a oportunidade aos portugueses residentes no Rio de Janeiro de "ilustrarem o seu espírito".

Aberta ao público desde 1900, a biblioteca possui a maior coleção de livros portugueses fora de Portugal, com cerca de 350 mil volumes.

À Lusa, Luís Faro Ramos sublinhou que o prémio atribuído hoje é justo porque "tem muito a ver o próprio objetivo da Ordem de Camões com aquilo que é o trabalho do Real Gabinete", que foi condecorado "com as insígnias de Membro Honorário".

Trata-se de "uma instituição que será a que tem o maior espólio de Camões", incluindo "a primeira edição de `Os Lusíadas`, de 1572", além de "uma biblioteca fantástica" com obras raras e manuscritos, afirmou.

MIM // RBF