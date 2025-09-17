Portugal e Álvaro Siza protagonizam Semana de Arquitetura de Madrid

"Dedicamos esta semana da arquitetura ao mestre Siza, o mestre de todos nós. A minha geração, a dos 60 anos e com 40 já no mundo da arquitetura, é uma geração que aprendeu de Álvaro Siza, como professor, como arquiteto, como remodelador dos tecidos sociais em muitas das cidades espanholas e portuguesas em que fez intervenções", afirmou o decano do Colégio Oficial de Arquitetos de Madrid (COAM) e presidente da Fundação Arquitetura COAM, Sigfrido Herráez, numa conferência de imprensa na capital espanhola.

A obra de Siza Vieira, "uma das figuras mais importantes da história da arquitetura", nas palavras de Sigfrido Herráez, protagoniza a principal exposição da XXII Semana Internacional de Arquitetura de Madrid, assim como debates e conferências do programa apresentado hoje.

Portugal é o país convidado desta Semana da Arquitetura de Madrid e o programa inclui outras iniciativas para além das dedicadas a Siza Vieira, centradas na arquitetura portuguesa contemporânea, "novos talentos emergentes" e nomes como Eduardo Souto de Moura ou Nuno Portas.

A exposição sobre a obra de Siza Vieira, com o título "Siza", estará no edifício do COAM, no centro de Madrid, entre 03 de outubro e 09 de janeiro de 2026, e resulta de uma colaboração com a Fundação Calouste Gulbenkian.

Trata-se de uma retrospetiva da obra do arquiteto português, prémio Pritzer 1992 (o maior galardão mundial da arquitetura), que leva a Madrid parte da exposição com o mesmo nome que esteve em Lisboa, na Gulbenkian, no ano passado, com curadoria de Carlos Quintans.

A exposição de Madrid, como a que esteve em Lisboa, está "centrada no papel do desenho na obra de Siza Vieira" e volta ter curadoria de Carlos Quintans, segundo o COAM.

A XXII Semana Internacional de Arquitetura de Madrid dedica mais duas exposições a Portugal: "Alvalade" e "O que faz falta. 50 anos de arquitetura portuguesa em democracia".

A primeira, que estará no jardim do edifício da COAM entre 03 e 12 de outubro, é uma exposição fotográfica do artista Federico Clavarino sobre o bairro de Alvalade, em Lisboa.

A segunda é uma exposição organizada pela Casa da Arquitetura - Centro Português de Arquitetura no contexto das comemorações dos 50 anos do 25 de Abril e estará na galeria do COAM entre 03 e 31 de outubro.

A par das exposições, o programa da XXII Semana Internacional de Arquitetura de Madrid inclui o colóquio "A obsessão do desenho: a arquitetura de Álvaro Siza", uma homenagem ao arquiteto Nuno Portas e uma sessão dedicada a três "jovens estúdios portugueses" (BRANCOFELRI, MASSLAB e OODA) com o título "Portugal, arquitetura adaptativa. Transformado o espaço construído e o território".

Haverá ainda uma conferência com os arquitetos portugueses Eduardo Souto de Moura e Camilo Rebelo sobre "Olhares atentos a partir da proximidade" e um "diálogo Porto - Madrid" que contará com presença do presidente da Câmara Municipal do Porto, Rui Moreira, que pretende abordar "grandes planeamentos urbanos" em curso nas duas cidades.

A Semana Internacional de Arquitetura de Madrid é uma iniciativa anual do COAM, da fundação com o mesmo nome, e da Câmara Municipal de Madrid, e a edição deste ano resulta de uma colaboração com a Embaixada de Portugal em Espanha, entre outras entidades.

A residência oficial do embaixador de Portugal em Madrid, o antigo palacete dos duques de Híjar, construído no início do século XX, é um dos 60 edifícios da cidade que ao longo da semana de arquitetura será aberto para visitas guiadas com arquitetos.

A XXII Semana Internacional de Arquitetura de Madrid integra uma agenda cultural com 320 atividades, entre exposições, conferências, concertos e visitas guiadas. A par de Siza Vieira, homenageia também o arquiteto espanhol Luis Gutiérrez, no 125.º aniversário do seu nascimento.