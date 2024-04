Portugal presente na Feira do Livro Infantil de Bolonha

O espaço de Portugal é coordenado pela Associação Portuguesa de Editores e Livreiros e nele estarão representados mais de uma dezena de editoras, autores em nome próprio e uma agência de gestão de direitos.





A Direção-Geral do Livro, Arquivos e Bibliotecas também está presente com uma mostra de livros ilustrados e de banda desenhada. No espaço de Portugal será ainda dado destaque à obra da escritora Alice Vieira, Prémio Ibero-Americano de Literatura Infantil e Juvenil.



No âmbito da feira será anunciado, na terça-feira, o vencedor do prémio literário sueco Astrid Lindgren, no valor de cinco milhões de coroas suecas (cerca de 432 mil euros), para o qual estão nomeados André Letria, António Jorge Gonçalves, Bernardo P. Carvalho, Catarina Sobral, David Machado, José Vaz e Mariana Rio.



A Feira do Livro Infantil e Juvenil de Bolonha, fundada há mais de 60 anos, é a mais importante feira de negócio livreiro a nível mundial na área do livro para crianças e jovens.