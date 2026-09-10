Português Álvaro Magalhães recebe Prémio Iberoamericano SM de Literatura Infantil e Juvenil

"A amplitude de géneros literários em que atua convida o leitor infantil e juvenil a mergulhar na ambiguidade, a pensar filosoficamente, a aceitar a complexidade e a participar ativamente da criação de sentido", considerou o júri, citado em comunicado da Fundação educativa SM, sediada em Madrid, que o atribui em conjunto com o Centro Regional para o Fomento do Livro na América Latina e Caribe (CERLACL), a Organização de Estados Iberoamericanos (OEI), o Painel Internacional de Livros para Jovens (IBBY) e o escritório da UNESCO no México, com o apoio da Feira do Livro de Guadalajara.

O júri desta edição foi composto por Gerardo Meneses Claro, do CERLACL, Hazel Hernández Astorga, do IBBY, Jorge Alejandro von-Düben Padilla, da OEI, Rodrigo Morlesin, do Escritório no México da UNESCO, e Graziela Ribeiro dos Santos, da Fundação SM México.

Segundo a organização, "a obra de Magalhães foi indicada pela OEI, por se tratar de um autor extremamente prolífico, capaz de trabalhar a palavra sem limitações criativas e, ao mesmo tempo, abordar valores e temas fundamentais, como o amor e a morte".

Citado em comunicado divulgado pela Porto Editora, Álvaro Magalhães reagiu ao prémio como "uma recompensa pelos 42 anos dedicados à literatura infantil", encarando-o como "uma homenagem à literatura infantil [portuguesa]" mais do que uma distinção individual para si próprio.

Atribuído desde 2005, o prémio Iberoamericano SM só contemplou uma autora portuguesa no passado: Alice Vieira, em 2023.

O prémio será entregue no âmbito da Feira Internacional do Livro de Guadalajara, no dia 01 de dezembro.

Álvaro Magalhães, nascido no Porto em 1951, considerado um dos mais originais escritores portugueses, tem publicado, desde os anos 1980, cerca de 80 obras para jovens e crianças, entre contos, poesia e narrativa juvenil.

Em 2002 venceu o Grande Prémio Calouste Gulbenkian de Literatura para Crianças e Jovens com o livro "Hipopóptimos - Uma História de Amor".

"O limpa-palavras e outros poemas", "O homem que não queria sonhar e outras histórias" e o mais recente "O rapaz dos sapatos prateados" são alguns dos títulos do autor.

Em 2022, para assinalar os 40 anos de vida literária do escritor Álvaro Magalhães, a Câmara Municipal de Valongo, no distrito do Porto, criou um prémio destinado a obras de literatura infantojuvenil de Portugal e Espanha com o seu nome.