Português e angolano entre finalistas de prémios de fotografia Sony para amadores
Os vencedores da competição para amadores dos Prémios Mundiais de Fotografia Sony 2026 foram anunciados, com o português André Gaspar e o angolano Leonel Costa destacados como finalistas entre centenas de milhares de candidatos.
André Gaspar foi finalista em Fotografia de Rua com uma imagem urbana noturna a preto e branco na categoria ganha por Giulia Pissarroia (Itália), enquanto Leonel Costa se destacou com a imagem de um pilão em madeira na categoria Objeto, conquistada por Robby Ogilvie (Reino Unido), revelou a organização.
Os restantes vencedores são Siavosh Ejlali (Irão), na categoria Criativa, Markus Naarttijärvi (Suécia), em Arquitectura, J Fritz Rumpf (EUA), em Paisagem, Vanta Coda III (EUA), em Estilo de Vida, Franklin Littlefield (EUA), em Movimento, Klaus Hellmich (Alemanha), em Mundo Natural & Vida Selvagem, Elle Leontiev (Austrália), em Retrato, e Megumi Murakami (Japão), em Viagem.
A categoria Open, para fotógrafos amadores, reconhece imagens singulares captadas em 2025, enquanto a competição para Profissionais avalia séries de cinco a 10 fotografias em cada uma das 10 categorias.
O Fotógrafo Open do Ano será revelado a 16 de abril, em Londres, juntamente com os vencedores das competições para Profissionais, Estudantes e Jovens.
No conjunto das competições deste ano, foram submetidas mais de 430 mil imagens oriundas de mais de 200 países e territórios.
Uma seleção das imagens dos vencedores e finalistas dos Prémios Mundiais de Fotografia Sony vai integrar uma exposição na capital britânica, a decorrer entre 17 de abril a 04 de maio.