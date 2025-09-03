Portugueses estão a ler mais, sobretudo os jovens
Foto: António Cotrim - Lusa
É entre os jovens dos 15 aos 24 anos que esse aumento da leitura é mais evidente. São conclusões de um estudo promovido pela APEL - a Associação Portuguesa de Editores e Livreiros.
O romance continua a ser o género mais procurado pelos leitores portugueses, seguido do policial e da literatura infanto-juvenil.
Uma das medidas de promoção da leitura com que o Governo avançou este ano foi o chamado cheque-livro - um vale de 20€ a atribuir aos jovens de 18 anos para gastarem em livros.
A adesão inicial ao programa foi tão baixa que o prazo teve de ser aumentado e, mesmo depois da extensão, apenas 20% do total de cheques-livro disponíveis foram usados.
A ministra da Cultura já anunciou que até ao fim do ano vai haver nova edição do cheque-livro.
O Presidente da APEL deixa críticas ao programa e pede melhorias para que possa ser, finalmente, bem-sucedido. Desde logo, um valor bastante mais alto.
Só assim poderão começar a criar-se verdadeiros hábitos de leitura entre os mais jovens, defende a APEL.