Portugueses estão a ler mais, sobretudo os jovens

por Raquel Morão Lopes - Antena 1

Foto: António Cotrim - Lusa

É entre os jovens dos 15 aos 24 anos que esse aumento da leitura é mais evidente. São conclusões de um estudo promovido pela APEL - a Associação Portuguesa de Editores e Livreiros.

VER MAIS
Um estudo apresentado a esta hora, no Book 2.0 - o encontro anual de debate do futuro do livro e da leitura.

O romance continua a ser o género mais procurado pelos leitores portugueses, seguido do policial e da literatura infanto-juvenil.

Uma das medidas de promoção da leitura com que o Governo avançou este ano foi o chamado cheque-livro - um vale de 20€ a atribuir aos jovens de 18 anos para gastarem em livros.

A adesão inicial ao programa foi tão baixa que o prazo teve de ser aumentado e, mesmo depois da extensão, apenas 20% do total de cheques-livro disponíveis foram usados.

A ministra da Cultura já anunciou que até ao fim do ano vai haver nova edição do cheque-livro.

O Presidente da APEL deixa críticas ao programa e pede melhorias para que possa ser, finalmente, bem-sucedido. Desde logo, um valor bastante mais alto.

Só assim poderão começar a criar-se verdadeiros hábitos de leitura entre os mais jovens, defende a APEL.
PUB
PUB