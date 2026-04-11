PR manifesta profunda tristeza pela morte de Maria Emília Brederode dos Santos

Maria Emília Brederode dos Santos morreu hoje, em Lisboa, aos 84 anos, vítima de doença prolongada, confirmou à agência Lusa o presidente do Conselho Nacional de Educação (CNE), Domingos Fernandes.

Numa nota publicada na página oficial da Presidência da República, António José Seguro evoca a missão de Maria Emília Brederode dos Santos por uma educação "mais próxima das crianças e dos jovens portugueses".

"Ao longo de décadas, o seu trabalho pioneiro marcou gerações. Como diretora pedagógica da Rua Sésamo e de outros programas para a infância da RTP, soube transformar a televisão num instrumento de aprendizagem e de cidadania, num país que ainda trilhava o caminho da democracia e da escolarização universal. A sua influência sobre a educação portuguesa foi silenciosa na forma, mas profunda nos efeitos", lê-se na nota divulgada pela Presidência da República.

Realça-se ainda que Maria Emília Brederode dos Santos, enquanto presidente do Conselho Nacional de Educação, "exerceu com rigor, independência e sentido de responsabilidade pública uma função essencial para a reflexão e o debate sobre o futuro da escola portuguesa".

"Maria Emília Brederode dos Santos foi também uma mulher do 25 de Abril --- opositora à ditadura, comprometida com a liberdade e com a ideia de que a educação é sempre um ato político e um ato de esperança. O Presidente da República apresenta as suas mais sentidas condolências à família e a todos os que com ela trabalharam e aprenderam", acrescenta-se.

Especialista em educação, Maria Emília Brederode dos Santos presidiu ao Conselho Nacional de Educação entre 2017 e 2022, "encontrava-se com uma situação de saúde bastante grave e fui hoje informado do seu falecimento", disse Domingos Fernandes à agência Lusa.

Nascida a 21 de março de 1942, em Campo de Ourique, Lisboa, Maria Emília Brederode dos Santos dedicou a sua vida à educação.