PR percebe preocupação mas diz que Governo não desistiu de Centro Interpretativo do 25 de Abril

"Percebo a preocupação do coronel Vasco Lourenço, a preocupação da comissária, a professora Maria Inácia Rezola, em termos do tempo, mas não se pode dizer que a ideia seja a ideia de matar [a intenção de constuir o centro interpretativo], porque não fazia sentido", afirmou.

Marcelo Rebelo de Sousa falava aos jornalistas após uma visita à inauguração da exposição "Mário Soares: Um Homem Inteiro", do fotógrafo Luís Vasconcelos, em Lisboa, após ser questionado sobre o facto de o presidente da Associação 25 de Abril, Vasco Lourenço, ter acusado o Governo de faltar ao compromisso assumido de criar um centro interpretativo sobre a revolução dos cravos.

O Presidente da República explicou que houve, muito recentemente, uma reunião, em Belém, entre a Comissão Comemorativa dos 50 anos do 25 de Abril, a Associação 25 de Abril e o ministro da Presidência sobre uma alteração do espaço destinado ao centro interpretativo, e que, apesar dessas mudanças, o "Governo nunca disse que encerrava o capítulo" sobre esse projeto.

Marcelo Rebelo de Sousa disse também que "todos têm razão à sua maneira" e que é "o primeiro a lutar pela aceleração do processo", que considerou estar a "demorar muito tempo", mas frisou que essa questão "não tem nada a ver" com a celebração da operação militar do 25 de Novembro.

"São coisas diferentes. Eu considero que deve haver centro interpretativo, o Governo não disse que não devia haver, está a demorar de facto muito tempo a pôr de pé este projeto, é importante que seja posto de pé, as comemorações do 25 de Abril vão continuar com as da Constituição e as primeiras eleições para o ano, e o 25 de Novembro tem o seu espaço próprio", disse.

O presidente da Associação 25 de Abril acusou hoje o Governo de faltar ao compromisso assumido de criar um centro interpretativo sobre a revolução dos cravos, e classificou como "uma palhaçada" a nova comissão sobre o 25 de Novembro.