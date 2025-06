Prémio Abel Manta de Pintura 2025 sem vencedores, mas com duas menções honrosas

Trata-se das pinturas `Cartografia da pós-saudade`, acrílico e carvão sobre tela de Ricardo Campos, e `Red 03`, óleo sobre linho de Cristiano Felismina/Chris DK.

"Sob proposta do júri, as duas menções honrosas serão reconhecidas, cada uma, com um prémio de 5.000 euros, tendo a Câmara Municipal de Gouveia aprovado a proposta ontem [segunda-feira], em reunião de Câmara", adianta a autarquia numa nota enviada à agência Lusa.

Integraram o júri a neta do pintor, a arquiteta Isabel Manta, que presidiu, e os artistas plásticos Mónica Nogueira e Osmani Simanca, este último em representação do município de Gouveia.

O júri selecionou, ainda, por unanimidade, 19 obras para a exposição a realizar no Museu Municipal Abel Manta, em Gouveia, bem como para o catálogo da edição de 2025 do Prémio Abel Manta de Pintura.

Foram escolhidas as pinturas `Traseiras da rua Nau Trindade, Porto` - óleo sobre tela de Marco Mendes; `Janela das Lágrimas` - óleo sobre tela de Sónia Bernardo; `Orfeus` - óleo sobre linho de Afonso Lardosa; `Códigos de cor` - policarbonato com tinta de resina híbrida acrílica poliurtrano de Filipa Centeio e `Displacement` - Acrílico sobre tela e policarbonato, da mesma artista.

`Vozes de burro não chegam ao céu` e `Quando um burro fala o outro baixa as orelhas` - óleos sobre tela, ambas de Catarina Mendes; `Break On Through` - acrílico sobre tela de Nuno Raminhos; `Dianthus caryophyllus` - acrílico sobre tela de Pedro Espanhol; `Cartografia da pós-saudade` - acrílico e carvão sobre tela de Ricardo Campos, são outras obras selecionadas para a exposição, a inaugurar em agosto.

Serão também expostas `Ruína do Diálogo` - técnica mista sobre madeira, de Pedro Ramos; `O que está por trás (tríptico)`, de Miguel Coelho; `O ritmo ruim das ruínas 1`, de Jos van den Hoogan; `Amigos improváveis` - tinta acrílica e pastel de óleo, de João Costa; `A Dança do Poder` - acrílico sobre tela, de Ana Correia e `Memória de uma fachada` -- aguarela, resina, acrílico, de Gonçalo Ghia.

A mostra final do concurso de Pintura Abel Manta 2025 fica completa com `3 Jarras um Prato com limões` e `As Jarras da Salette`, acrílicos sobre tela de Mafalda Amaro; `La vie en rose` - óleo sobre tela de Daniela Lemos; `Red 03` - óleo sobre linho, de Chris DK e `Trovador dos olhos tristes` - acrílico sobre tela, de Avelino Fernandes.

"O município [de Gouveia] congratula-se com a elevada participação de obras a concurso e manifesta o seu reconhecimento a todos os artistas participantes. Reforça ainda o seu compromisso com a promoção das artes plásticas e visuais no âmbito das atividades do Museu Municipal de Arte Moderna Abel Manta", lê-se ainda na mesma nota.

Esta edição foi lançada em fevereiro de 2025, integrada na programação dos 40 anos do Museu Municipal de Arte Moderna Abel Manta, tendo o prazo de candidaturas terminado a 04 de maio.

A entrega das menções honrosas está agendada para 08 de agosto, no Museu Municipal de Arte Moderna Abel Manta.

Na ocasião, será também inaugurada a exposição das obras selecionadas pelo júri, que ficará patente naquele espaço museológico gouveense até 05 de outubro de 2025.

Criado pelo município de Gouveia em 2007, no 25.º aniversário da morte do pintor Abel Manta (1888-1982), natural de Gouveia, este concurso bienal destina-se a promover artistas plásticos nacionais, ou residentes em Portugal, "proporcionando a apresentação pública dos seus trabalhos e valorizando as Artes Plásticas como elemento chave da programação cultural do município".