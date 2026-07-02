Prémio Camões atribuído à escritora Lídia Jorge

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O júri destacou o diversidificado conjunto da obra da escritora e o grande contributo para o enriquecimento do patrimonio literario e civico cultural da lingua portuguesa.



Lidia Jorge nasceu em Boliqueime em 1946, estreou-se na ficção com o Dia dos Prodigios. As obras estão traduzidas em diversas linguas e são estudadas em universidades de vários países.



Em junho o Governo atribuiu-lhe a medalha de merito cultural. A autora foi também distinguida com o prémio Pessoa em 2025.







A escritora portuguesa e autora de vasta obra literária, entre a qual "Misericórdia" (2022), que lhe valeu vários prémios, incluindo o Médicis Étranger, venceu o Prémio Camões 2026, anunciou o Ministério da Cultura, Juventude e Desporto.





O júri, reunido esta tarde em formato 'online', deliberou por unanimidade distinguir a escritora Lídia Jorge, destacando "o diversificado conjunto da sua obra e o grande contributo para o enriquecimento do património literário e cívico-cultural da língua portuguesa".



O Prémio Camões é considerado o mais importante galardão de literatura em Língua Portuguesa e tem um valor pecuniário de cem mil euros.

