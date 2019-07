Prémio Carreira da Trienal de Arquitectura de Lisboa para Denise Scott Brown

Lusa31 Jul, 2019, 21:02 | Cultura

O nome da vencedora do prémio, atribuído pela Trienal de Arquitectura de Lisboa e a Fundação Millennium bcp, foi hoje divulgado em comunicado pela organização da iniciativa.

Com este prémio, de acordo com o júri, "celebra-se o legado de Denise Scott Brown para o futuro, como um presente para as próximas gerações de arquitetos no panorama mundial". Nesta edição, o júri é composto pot Amale Andraos, Cláudia Taborda, Enrique Walker, Éric Lapierre, Kunle Adeyemi, Momoyo Kaijima e Sharon Johnston.

"O reconhecimento é dado a uma voz incontornável da arquitetura, nome que, ao longo de 40 anos, consolidou a sua relevância enquanto arquiteta, urbanista, professora, escritora, fotógrafa e realizadora. A visão e consistência do seu corpo de trabalho transformou-a num ícone, uma referência inultrapassável no mundo da arquitetura e da arte contemporânea", lê-se no comunicado hoje divulgado.

Denise Scott Brown nasceu na Zâmbia e cresceu na África do Sul, mas foi nos Estados Unidos da América que "marcou indelevelmente a arquitetura - tanto com as suas teorias pioneiras como pela prática provocadora".

O júri destacou que "no momento em que arquitetos, estudiosos urbanos e profissionais são convidados a pensar em todas as escalas do ambiente construído em conjunto, o trabalho de Denise Scott Brown é um exemplo inspirador do que é possível: ultrapassar as fronteiras disciplinares para projetar novas possibilidades para a arquitetura como forma de pesquisa e como prática. (...) Scott Brown ensinou-nos a liberdade."

Denise Scott Brown irá receber uma peça original da autoria da artista plástica Leonor Antunes, representante de Portugal na Bienal de Arte de Veneza deste ano.

Nas edições anteriores do Prémio Carreira foram distinguidos: Vittorio Gregotti (2007), Álvaro Siza Vieira (2010), Kenneth Frampton (2013) e a dupla Lacaton & Vassal (2016).

Além do Prémio Carreira, foram também hoje anunciados os dez finalistas do Prémio Début Trienal de Lisboa, que distingue "novas vozes cujo trabalho se está a revelar inovador".

Das 146 candidaturas recebidas, de 39 países, foram selecionadas: Bast (França), Bonell+Dòriga (Espanha), COMUNAL: Taller de Arquitectura (México), gru.a (Brasil), Lacol (Espanha), LANZA Atelier (México), Lluís Alexandre Casanovas Blanco (EUA), Norman Kelley (EUA), sauermartins (Brasil) e SUPERVOID Architects (Itália).

O júri do Prémio Début é constituído por Ana Dana Beros, Anna Ramos Sanz, Fosco Lucarelli, Go Hasegawa, Joaquim Moreno, Mariabruna Fabrizi e Sofia von Ellrichshausen.

O vencedor do Prémio Début é anunciado nos dias inaugurais da 5.ª Trienal de Arquitectura de Lisboa, que decorre entre 03 de outubro e 02 de dezembro.

Nessa altura será também anunciado o vencedor do concurso Prémio Universidades. A Trienal convidou alunos de mestrado de escolas de Arquitectura de todo o mundo a apresentar uma proposta para um Centro Comunitário e Interpretativo para Marvila.

"Realizado em parceria com o programa ROCK (Regeneration and Optimization of Cultural Heritage in Creative and Knowledge Cities), liderado pela Câmara Municipal de Lisboa, esta é uma iniciativa cofinanciada pelo Programa-Quadro Comunitário de Investigação & Inovação, Horizonte 2020, que visa contribuir para regenerar aquela zona ribeirinha, estabelecendo a sua ligação ao centro histórico da cidade de Lisboa e mostrando o património cultural local como poderoso motor de desenvolvimento sustentável e crescimento económico de toda a cidade", lê-se no comunicado hoje divulgado.

A lista de doze finalistas inclui nove projetos de escolas portuguesas, dois de escolas romenas e outro de uma escola alemã.

O vencedor do Prémio Concurso Universidades é escolhido por um júri do qual fazem parte Anna Rosellini, Eugeni Bach, Laurent Esmilaire, Patrícia Barbas, Sophie Deramond, Tristan Chadney e Véronique Patteeuw.

A 5.ª edição da Trienal de Arquitectura de Lisboa, com curadoria-geral de Éric Lapierre, que decorre entre 03 de outubro e 02 de dezembro, "pretende olhar como as diferentes formas de expressão da racionalidade na arquitetura, funcionando como ponto de partida para uma compreensão global".