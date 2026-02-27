Premio Estrela do Atlântico valoriza papel da comunidade brasileira na Europa

Ao todo, 112 influenciadores digitais brasileiros, que vivem em diferentes países da Europa, concorrem nesta edição, que reúne mais de 13 milhões de seguidores nas redes sociais. Além dos influenciadores, 24 empresários integram a lista de nomeados, todos indicados por escolha direta do público no `site` do evento.

"Este ano, vamos premiar 15 brasileiros, em 15 categorias. E esperamos aqui uma celebração com muita cultura brasileira e reflexão sobre o papel dos emigrantes, não só em Portugal, mas em toda a Europa" explica o empreendedor.

A escolha divide-se em duas classes: personalidades em destaque, e empresas e negócios. E cada uma delas desdobra-se em categorias que englobam áreas como comunicação, cultura, inovação, serviços e responsabilidade social.

Entre as diversas categorias do prémio (cujo troféu representa uma estrela), Higor Cerqueira destaca exemplos como "Família e Imigrante em Portugal, Família e Imigrante na Europa, Educação e Auto desenvolvimento, Serviços de Excelência, Apoio Jurídico, Inovação e Empreendedorismo, Podcasts e Informação",alguns deles também sugeridos pelo público.

Com 5 milhões de brasileiros a viver fora do Brasil, (dados do Ministério das Relações Exteriores do Brasil), cerca de 34% escolhe a Europa como destino e Portugal é o país europeu, que acolhe a maior comunidade, cerca de 500 mil, de acordo com o relatório da Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA) de 2024, que aponta 484.596 brasileiros a viver legalmente no país.

"O objetivo principal desta gala é voltar os olhares para a contribuição da comunidade imigrante na Europa, com destaque aqui para a comunidade brasileira e o trabalho que vem sendo feito por esses criadores de conteúdos e empresários nos seus respetivos países. A gente assume Portugal aqui como o local que abraça esta comunidade, mas a gente está falando de um trabalho na Europa, a valorização da cultura brasileira na Europa", sublinha Higor Cerqueira.

Deste modo, o fundador do Prémio Estrela do Atlântico explica que a iniciativa enaltece a integração da comunidade imigrante brasileira:"todos os discursos, todos os movimentos dentro da nossa gala, é muito apostando na integração, na valorização da contribuição social dos trabalhadores imigrantes, de toda a contribuição que a comunidade imigrante tem, não só a nível cultural, mas a nível fiscal, a nível de colaboração com os países da Europa".

Sobre a recente Lei da Imigração portuguesa, promulgada em outubro do ano passado, que endurece as regras de entrada e permanência de imigrantes no país, afetando também a comunidade brasileira, Higor Cerqueira reconhece os "obstáculos", mas afirma que a gala tem o propósito de valorizar o contributo dos imigrantes.

"Levanta, sim, obstáculo para a comunidade, mas a nossa função com esta gala é, de fato, destacar os pontos positivos da comunidade imigrante em Portugal, e por isso dentro desse espaço a gente traz números de contribuição da Segurança Social, dos brasileiros que estão a trabalhar aqui, sempre da imigração de forma regular, de forma legal, então todos os nossos discursos perpassam por esses pontos, valorizando a comunidade justamente nesse contraponto de que é importante também a contribuição imigrante".

Inspirado nas grandes galas internacionais, o evento combina tapete vermelho e entrega de troféus. A música também atravessa toda a cerimónia, com bandas ao vivo e intervenções artísticas que reforçam a identidade brasileira, com destaque para o coro Vox internacional, formado por imigrantes voluntários e a Batucada Radical, o mais antigo bloco de Carnaval em Portugal.

O Teatro Sá da Bandeira, volta a ser a sala escolhida para o evento, depois de ter acolhido também a primeira edição realizada em 2023.