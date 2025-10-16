Prémio literário Astrid Lindgren 2026 soma oito nomeados portugueses
Os ilustradores André Letria, Catarina Sobral, Madalena Matoso e Mariana Rio, a escritora Cristina Carvalho e a promotora de leitura Cristina Taquelim estão entre os nomeados para o prémio literário Astrid Lindgren Memorial Award (ALMA) 2026, anunciou hoje a organização.
A lista de 263 candidatos, de 74 países e regiões, da qual fazem parte autores, ilustradores, contadores de histórias e promotores da leitura, foi divulgada hoje, na Feira do Livro de Frankfurt, pelo Conselho Sueco das Artes, e está disponível no `site` oficial do prémio.
Para a edição de 2026 há oito nomeados de Portugal: os ilustradores André Letria, Catarina Sobral, Madalena Matoso e Mariana Rio, todos anteriormente nomeados para o prémio, os escritores Cristina Carvalho, José Jorge Letria e Mafalda Cordeiro, e a promotora de leitura Cristina Taquelim.
O ALMA é uma iniciativa do Conselho Sueco das Artes, com um valor monetário de mais de 430 mil euros, que constitui o mais importante galardão na área da literatura infantil e juvenil, a nível internacional.
Os candidatos portugueses são propostos pela Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas (DGLAB) e, desde este ano, pela Arte-Via Cooperativa, promotora do Festival Literário Internacional do Interior Palavras de Fogo, e a secção portuguesa do International Board on Books for Young People (IBBY), conselho internacional de livros para crianças e jovens, constituído por 84 secções nacionais em todo o mundo.
O vencedor do ALMA 2026 será anunciado no próximo dia 14 de abril.
Este ano, o prémio ALMA foi atribuído à escritora francesa Marion Brunet, autora de títulos como "Frangine", que marcou a sua estreia, em 2013, "La Gueule du loup", "Vanda" e "Ilos", que se mantêm inéditos no mercado português.