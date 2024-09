Prémio MOTELX de melhor `curta` portuguesa de terror para "O Procedimento"

Os prémios Méliès d`argent, da competição europeia, foram para o filme "Oddity", de Damian Mc Carthy, da Irlanda, como melhor longa-metragem, e para "Meat Puppet", de Eros V, do Reino Unido, como melhor curta-metragem.

O prémio do Público foi para "The Substance", de Coralie Fargeat, uma coprodução entre Estados Unidos, Reino Unido e França. Este prémio é atribuído por votação dos espectadores do festival às "melhores longas-metragens do cinema de terror atual, oriundas dos quatro cantos do mundo", exibidas no âmbito da secção Serviço de Quarto.

A entrega dos prémios realizou-se hoje à noite no Cinema S. Jorge, em Lisboa.

O júri do Prémio MOTELX, para a melhor `curta` portuguesa de terror, sustentou a escolha de "O Procedimento", de Chico Noras, pela "direção artística garrida" e a "performance certeira" que "contrastam com os sentimentos perturbantes" do filme.

Para o júri constituído pela programadora e crítica de cinema Cátia Rodrigues, o jornalista e radialista Nuno Galopim e a programadora e historiadora de cinema Heidi Honeycutt, "O Procedimento" é "uma sátira provocadora sobre como podemos viver um final feliz."

O júri atribuiu ainda uma menção honrosa a "Umbral", de Miguel Andrade, "pela sua visão original".

O Prémio MOTELX tem o valor monetário de cinco mil euros.

A melhor curta-metragem europeia, "Meat Puppet", foi escolhida pelo mesmo júri, que comentou: "Nunca tínhamos visto nada assim, um estudo de personalidade tão surrealista como absurdo".

Neste categoria foi também dada uma menção honrosa à produção espanhola "Be Right Back", de Lucas Paulino e Gabe Ibañez, "pela magnífica fotografia" e a "performance promissora".

Quanto à escolha de "Oddity" para o Prémio Méliès d`argent de Melhor Longa Europeia 2024, o júri justificou-a pela "história envolvente, contada com estilo, bons efeitos práticos e novos níveis de suspense, num registo sombrio e provocador".

O júri do Prémio Méliès d`argent foi constituído pelo crítico de cinema e diretor artístico Alan Jones, pelo realizador e diretor criativo Rui Vieira e pela produtora Stefanie Coimbra.

Durante o MOTELX, que teve início na passada terça-feira, foram também escolhidos os vencedores do Prémio Lobo Mau, da secção dedicada ao público infantil ("The Calling", de Frida E. Elmström, da Suécia), e do Prémio MOTELX Guiões 2024, para o melhor argumento português de terror, que foi para "Espectro", de Catarina Araújo.

O Prémio MOTELX Guiões, no valor de dois mil euros, é atribuído em parceria com o Guiões - Festival do Roteiro de Língua Portuguesa, e destina-se a argumentos de longas-metragens ainda não produzidas, para "dar oportunidade a novos talentos e autorias que pretendem desenvolver projectos de terror".

A 18.ª edição do MOTELX abriu na passada terça-feira, com a antestreia portuguesa de "Não fales do mal", do britânico James Watkins, com James McAvoy, Mackenzie Davis e Scoot McNairy.

A programação extra-competição contou com um ciclo de filmes proibidos pela ditadura do Estado Novo, resgatou a longa-metragem "A Culpa" (1980), de António Victorino d`Almeida, e exibiu, entre outros filmes, o documentário "Cartas Telepáticas", de Edgar Pêra, que relaciona as obras literárias de H.P. Lovecraft e Fernando Pessoa, com a produção de imagem por Inteligência Artificial.

A entrega dos prémios foi seguida da exibição da `curta` portuguesa vencedora, "O Procedimento", que antecedeu a `longa` "The Surfer", de Lorcan Finnegan, e a sessão dedicada "Oddity", melhor `longa` europeia.