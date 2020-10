Prémio Nobel da Paz atribuído ao Programa Alimentar Mundial

O anúncio foi feito esta sexta-feira em Oslo pela presidente do comité, Berit Reiss-Andersen, que justificou a distinção do PAM com "os seus esforços para combater a fome, o seu contributo para melhorar as condições para a paz em áreas afetadas por conflitos e por agir como uma força motriz nos esforços para prevenir o uso da fome como uma arma de guerra e de conflito".







“O Programa Alimentar Mundial é a maior organização mundial humanitária a atuar no problema da fome e a promover a segurança alimentar. Em 2019, prestou assistência a quase 100 milhões de pessoas em 88 países”, frisou a Academia Sueca.



“A pandemia do novo coronavírus contribuiu para um forte aumento no número de vítimas da fome por todo o mundo”, lamentou, elogiando de seguida o Programa Alimentar Mundial por “ter demonstrado uma capacidade impressionante de intensificar os seus esforços” durante esta crise.



“Até ao dia em que tenhamos uma vacina médica, a comida é a melhor vacina contra o caos”, defendeu a organização.







A Academia Sueca relembra, no seu texto de atribuição do prémio, que “a ligação entre a fome e o conflito armado é um círculo vicioso” e que acontece em países como o Iémen, República Democrática do Congo, Nigéria ou Burkina Faso.



“A guerra e o conflito podem causar insegurança alimentar e fome, tal como a fome e a segurança alimentar podem causar conflitos latentes que originam o uso de violência. Nunca atingiremos o objetivo de abolição da fome se não pusermos fim à guerra e ao conflito armado”.



BREAKING NEWS:

The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2020 Nobel Peace Prize to the World Food Programme (WFP).#NobelPrize #NobelPeacePrize pic.twitter.com/fjnKfXjE3E — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 9, 2020

A lista de candidatos da edição de 2020 do Nobel da Paz tinha 211 pessoas e 107 organizações e o laureado irá receber o prémio de dez milhões de coroas suecas (quase um milhão de euros), além de um diploma e uma medalha.







(em atualização)