Prémios Cinetendinha elegem "On Falling" como o melhor filme de 2025

"On Falling" foi um dos vencedores da noite, recebeu o prémio de Melhor Filme. É a primeira longa-metragem de Laura Carreira que conquistou este ano o Prémio FIPRESCI, "Prémio Descoberta Europeia para Melhor Primeiro Filme", uma distinção dos Prémios do Cinema Europeu.Os atores Miguel Guilherme e a Nahuel Pérez Biscayart, foram também homenageados na cerimónia. Paulo Trancoso antigo de Presidente da Academia Portuguesa de Cinema, também recebeu um prémio carreira.Cléo Diára venceu a categoria Futura, é a atriz atriz cabo-verdiana do filme "O Riso e a Faca" e, também, do novo filme do realizador Pedro Cabeleira, o filme "Entroncamento".O crítico de cinema Rui Pedro Tendinha, criador dos prémios CineTendinha apresenta o palmarés e refere, também, a distinção para melhor filme estrangeiro, "Batalha Atrás de Batalha", um filme que tem várias nomeações para os Óscares 2026.