Uma reportagem da RTP recebeu uma menção honrosa no prémio "Os Direitos da Criança em Notícia".

Trata-se de "Corpo meu que não me pertence", de Filipe Pinto, transmitido no programa A Prova dos Factos.



Na Categoria de Rádio, o primeiro prémio foi também para a RTP, com uma reportagem da Antena 1 de autoria de Sandra Henriques, de nome "Meu filho, meu tormento".