Cultura
Prémios Gazeta distinguem Rádio e Televisão da RTP
Os jornalistas da RTP Jacinto Godinho e Carlos Oliveira ganharam o Prémio Gazeta Televisão, com o documentário "Os Olhos da Revolução". Da Antena 1, a jornalista Tatiana Felício ganhou o prémio Gazeta Revelação com a reportagem "O rio que nos une", da série A1 Doc.
Emitido pela RTP 1 a 26 de abril de 2024, o documentário de Jacinto Godinho e Carlos Oliveira conquistou a distinção Gazeta Televisão pela investigação sobre as primeiras imagens do 25 de Abril de 1974 a partir do arquivo da televisão pública.
“Os Olhos da Revolução” é um documentário com imagens captadas por uma equipa de televisão francesa, que foi previamente informada por um assistente da RTP de que ia acontecer um golpe de Estado, e que conseguiu avançar para o terreno com um cineasta amador.
O prémio Gazeta Revelação foi atribuído a Tatiana Felício, autora de “O rio que nos une”. A reportagem da série A1 Doc foi transmitida pela Antena 1 a 19 de março de 2024.
Reportagem que o júri classificou como um registo, “com particular sensibilidade, das relações entre as vilas de Alcoutim (Portugal) e Sanlúcar del Guadiana (Espanha), separadas pelo rio fronteiriço, mas que ao longo da história nunca deixaram de cultivar um sentimento de pertença comum”.
Os Prémios Gazeta 2024, os mais prestigiados do Jornalismo português, são uma iniciativa anual do Clube de Jornalistas que conta com o apoio da Câmara Municipal de Lisboa. A cerimónia de atribuição dos Prémios Gazeta decorrerá em data ainda a anunciar.
