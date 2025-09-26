Prémios internacionais de arquitetura para nova ala de Serralves e zona ribeirinha de Loures

A Ala Álvaro Siza foi premiada na categoria Museums and Cultural Buildings (museus e equipamentos culturais, em tradução livre), e o projeto de requalificação de Loures, nos arredores de Lisboa, do ateliê de arquitetura paisagística Topiaris, foi distinguido na categoria Urban Planning/Landscape (planeamento urbano e paisagem).

Os Prémios Internacionais de Arquitetura, estabelecidos em 2004 pelo Chicago Athenaeum - Museu de Arquitetura e Design, com o Centro Europeu de Arquitetura, Arte, Design e Estudos Urbanos e a Metropolitan Arts Press, visam "homenagear os melhores e mais significativos novos projetos de arquitetura paisagista, urbanismo e edifícios, projetados e/ou construídos pelos principais arquitetos, paisagistas e urbanistas do mundo, atuando a nível nacional e internacional".