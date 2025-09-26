Prémios internacionais de arquitetura para nova ala de Serralves e zona ribeirinha de Loures

A Ala Álvaro Siza foi premiada na categoria Museums and Cultural Buildings (museus e equipamentos culturais, em tradução livre), e o projeto de requalificação de Loures, nos arredores de Lisboa, do ateliê de arquitetura paisagística Topiaris, foi distinguido na categoria Urban Planning/Landscape (planeamento urbano e paisagem).

Nesta categoria foi também distinguido o projeto brasileiro do Parque Global, em S. Paulo, com assinatura dos ateliês Enea Landscape Architecture e Cardim Arquitetura Paisagística.

A nova ala de Serralves, de autoria de Álvaro Siza, foi inaugurada em 2024, e ampliou o Museu de Arte Contemporânea de Serralves em 44% da área de exposição e 75% da área de reservas, segundo comunicado da instituição.

Sobre a ala, afirma a Fundação de Serralves estar "integrada de forma orgânica no Parque de Serralves".

"Esta extensão acolhe um piso dedicado à Coleção de Serralves e outro inteiramente vocacionado para a arquitetura - um dos pilares estratégicos da missão da Fundação - reforçando o diálogo entre arte, arquitetura e paisagem", lê-se no mesmo documento.

"A ampliação possibilitou ainda a incorporação de novos arquivos e depósitos, consolidando a missão de Serralves como espaço de preservação, investigação e divulgação da arte contemporânea e da arquitetura, em contexto nacional e internacional", prossegue a instituição.

Para a Fundação, "esta distinção reafirma" o seu "compromisso com a excelência, reconhecendo a sua relevância enquanto instituição de referência na arte contemporânea, na arquitetura e na preservação do património".

Sobre a frente ribeirinha de Loures, na sequência do Parque das Nações, em Lisboa, o júri dos International Architecture Awards destaca o objetivo de completar a continuidade do percurso intermunicipal, entre Lisboa a Vila Franca de Xira, num plano estratégico para uma via verde contínua ao longo da Frente Ribeirinha do rio Tejo.

A ligação das zonas urbanas, até então isoladas do rio por estradas e caminhos-de-ferro, estabelece um percurso que, de acordo com o júri, é uma importante infraestrutura de mobilidade, uma matriz de transportes diários, contribuindo para a redução das emissões de CO2 e para a melhoria da qualidade de vida das pessoas.

Cumprindo as normas de acessibilidade pedonal, tornou-se um percurso inclusivo e o local revelou "uma paisagem surpreendente: um mosaico de ecossistemas naturais juntamente com uma zona altamente urbanizada, embora inacessível".

A poucos minutos de bairros densamente povoados, existem sapais e canaviais nativos, que sustentam uma rica flora e fauna, explica a organização referindo que, "por isso, está protegida por diversas legislações nacionais e internacionais, como Sítios de Importância Comunitária, Zonas de Proteção Especial e Reserva Ecológica Nacional".

A Casa Souto, no Porto, um projeto do gabinete de arquitetura Ventura + Partners, de Manuel Ventura, foi distinguida com uma menção honrosa, na categoria dedicada a moradias unifamiliares.

De igual modo, receberam menções honrosas os projetos brasileiros Auka Inn, em Cairu, no estado da Bahia, do ateliê FGMF, na categoria de hotelaria, e a Auris Residenze, em Santa Catarina, do arquiteto Marco Casamonti e do gabinete Archea Brasil Design de Interiores, na área residencial.

O júri dos Prémios Internacionais de Arquitetura 2025 foi constituído pelo historiador e crítico de arquitetura Almantas Samalavicius, professor catedrático na Escola de Arquitetura da Universidade Técnica de Vilnius Gediminas, na Lituânia, investigador associado e diretor do Instituto de Arquitetura, o académico Chiu Chen-Yum, investigador no Departamento de Arquitetura da Universidade de Bilkent, em Ancara, e na Universidade Técnica de Munique, o arquiteto e designer Flavio Mansoni, que obteve o grau de mestre honorário em "Letras, Filologia Moderna e Indústria Cultural", pela Universidade de Sassari em Itália, e o grau de mestre honorário em design pela Universidade de Florença, e por Sang Dae Lee, que em 2024 recebeu o Prémio Internacional de Arquitetura pelo seu trabalho inovador, e que atualmente leciona na Kennesaw State University, na Geórgia, Estados Unidos.

Os Prémios Internacionais de Arquitetura, estabelecidos em 2004 pelo Chicago Athenaeum - Museu de Arquitetura e Design, com o Centro Europeu de Arquitetura, Arte, Design e Estudos Urbanos e a Metropolitan Arts Press, visam "homenagear os melhores e mais significativos novos projetos de arquitetura paisagista, urbanismo e edifícios, projetados e/ou construídos pelos principais arquitetos, paisagistas e urbanistas do mundo, atuando a nível nacional e internacional".